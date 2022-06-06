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Происшествия6 июня 2022 6:06

В Курске сгорел автомобиль

Пожар произошел на улице Голубая
Кристина ГОРБАТЕНКО
Причина пожара устанавливается

Причина пожара устанавливается

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 5 июня в 16:14. На улице Голубая горел автомобиль Lada Largus.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 6 ПСЧ Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Прибыв на место, огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Пожар был локализован в 16:23, справиться с огнем удалось в 16:28.

- В результате пожара в легковом автомобиле Lada Largus, огнем уничтожен весь автомобиль, - говорят в региональном ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».