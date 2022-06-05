Курский «Авангард» ушел от поражения в Саранске

«Авангард» располагается на восьмом месте с 24-мя очками. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне в очередном матче ФНЛ-2 курский «Авангард» встречался в Саранске с местным одноименным клубом. Уже на 10-й минуте Иван Хлебородов вывел хозяев вперед. Но до вести встречу до победы мордовские футболисты не смогли. Ничью «Авангарду» обеспечил вышедший на замену Александр Беляев (61-я, 1:1).

«Авангард»: Скоробогатько, Донцов, Войнов, Романов, Горбулин (Беляев, 44), Гершун (Ибрагимов, 88), Имуллин, Мингазов, Гайдуков, Тарасов (Ярыгин, 59), Барбашов (Сапрунов, 59).

Таким образом, куряне довели до четырех встреч беспроигрышную серию (+3=1), да и в Саранске они также не знают неудач на аналогичном отрезке с 2008 года (+3=1) .

После вчерашнего тура «Авангард» располагается на восьмом месте с 24-мя очками. Теперь 10 куряне сыграют дома с дублем подмосковных «Химок» (девятое место, 22 очка).