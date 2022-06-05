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Деловой Курск5 июня 2022 14:37

В Курской области до конца года переселят из аварийного жилья 267 человек

Сейчас строят три дома
Даниил НАЙХИН
Всего расселят 17 домов

Всего расселят 17 домов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе идет строительство трех многоквартирных домов в Щиграх, Щигровском и Дмитриевском районах для переселения граждан из аварийного жилья.

Завершить строительство дома по улице Лазарева в Щиграх планируется в четвертом квартале этого года. До конца 2022 года там ключи от новых квартир получат 32 семьи.

Еще один дом возводится по улице Полевой в деревне Первая Семеновка Щигровского района. Ключи от новых квартир там в конце года получат 16 семей.

В Дмитриеве новое жилье будет рассчитано на семь семей, ключи новоселам тоже планируют выдать в конце года.

В Курской области в этом году в рамках адресной программы планируют расселить 267 человек из 17 аварийных домов областного центра, Обояни, Щигров, Дмитриевского, Касторенского и Фатежского районов, из них 46 жителей уже переехали.