В Курской области прошли мероприятия в память о Вячеславе Клыкове

Памятник Александру Невскому работы скульптора Клыкова Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Советском районе два дня проходили мероприятия в память о народном художнике России Вячеславе Клыкове.

К памятной дате была изготовлена мемориальная доска. Сын скульптора Михаил передал ее в дар Советскому социально-аграрному техникуму имени Вячеслава Клыкова. Также учебному заведению подарили бюст Клыкова, выполненный его другом скульптором Дмитрием Александровым.

Творения Вячеслава Клыкова установлены по всей России. В Курске, например, это памятники Александру Невскому и маршалу Константину Рокоссовскому; Серафиму Саровскому - в Коренной пустыни, звонница на Прохоровском поле. Его работы есть в Болгарии, Греции, Италии.

В Советском социально-аграрном техникуме прошел и традиционный форум. Участники представили свои исследования, посвященные биографии Вячеслава Клыкова и его творческому наследию.