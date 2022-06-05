Пятеро курян претендуют на медаль "Во славу отцовства"

Медаль - награда за достойное отцовство, пояснили в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 сентября в Курской области отмечают День отца. Управление молодежной политики, физической культуры и спорта завершило прием ходатайств и документов кандидатов на награждение медалью города Курска «Во славу отцовства», рассказали в мэрии Курска.

От предприятий и организаций Курска поступило пять представлений на награждение медалью.

Напомним, что медаль является наградой Курска за достойное отцовство. Ее награждаются отцы, постоянно зарегистрированные по месту жительства в Курске, воспитавшие и (или) воспитывающие трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных) и взятых под опеку.

Документы будут рассмотрены на заседании комиссии о награждении. Решение о награждении примет Курское городское Собрание.