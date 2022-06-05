В Курске откроют пространство «Александр Сергеевич Пушкин: QR-кодовый формат»

Начало - в 11.00 Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июня в 11.00 на Театральной площади в Пушкинский день России состоится литературная акция «Курск читает Пушкина».

Для участников организуют интерактивные локации:

-пространство «Александр Сергеевич Пушкин: QR-кодовый формат» позволит участникам, расшифровав QR-код, познакомиться с интересными фактами из жизни великого поэта;

-на авторской площадке «Я вдохновенно Пушкина читаю» стихотворения поэта прозвучат в исполнении курских писателей, а также воспитанников Литературного лицея;

-территория активностей «Пушкин приходит к нам с детства» подарит юным курянам и их родителям массу положительных эмоций. Их ожидают встречи с персонажами известных пушкинских сказок, интерактивные игры;

-творческая площадка «Пушкинское Лукоморье» поможет участникам акции проявить свои способности в рисовании и сделать "литературный" аквагрим;

-все желающие смогут посетить импровизированный пушкинский литературный фотосалон и сделать фото на память.