Кардиохирург Бакулевского центра осмотрел 45 курских малышей

Помощь оказывают бесплатно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заведующий отделением хирургии детей раннего возраста с врожденным пороком сердца Бакулевского центра Михаил Зеленикин провел прием в детской областной больнице.

Вместе со специалистами ОДКБ он осмотрел 45 малышей, самому младшему из которых исполнилось всего три месяца. По итогам консультации 11 маленьких пациентов направлены в центр имени А.Н. Бакулева для хирургического лечения, 15 человек – в детский реабилитационный центр клиники.

Кардиохирурги центра приезжают в областную больницу дважды в год, следующий визит планируется в январе. Курская областная детская клиническая больница также постоянно сотрудничает с Национальным медицинским центром им. В.И. Шумакова и Российской детской клинической больницей. При наличии медицинских показаний дети направляются в федеральные клиники. Вся помощь оказывается бесплатно, сказали в администрации региона.