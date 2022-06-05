14-летняя курянка ответит в суде за кражу 10 тысяч рублей с банковской карты

Школьница оплатила заказанный ею товар чужими деньгами Фото: Светлана ВОЛКОВА

14-летнюю жительницу Косторенского района обвиняют в краже денег с чужого банковского счета. В СУ СКР по Липецкой области завершили расследование уголовного дела.

С 22 на 23 марта подросток находилась в административном здании на улице Школьной поселка Лачиново. С помощью данных банковской карты ранее знакомого мужчины (сведения хранились у девочки на телефоне) она похитила с его счета 10 000 рублей. Школьница оплатила заказанный ею товар.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд.