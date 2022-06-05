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Происшествия5 июня 2022 8:24

14-летняя курянка ответит в суде за кражу 10 тысяч рублей с банковской карты

Инцидент случился в марте 2022-го
Анна ГРЕБЕНКИНА
Школьница оплатила заказанный ею товар чужими деньгами

Школьница оплатила заказанный ею товар чужими деньгами

Фото: Светлана ВОЛКОВА

14-летнюю жительницу Косторенского района обвиняют в краже денег с чужого банковского счета. В СУ СКР по Липецкой области завершили расследование уголовного дела.

С 22 на 23 марта подросток находилась в административном здании на улице Школьной поселка Лачиново. С помощью данных банковской карты ранее знакомого мужчины (сведения хранились у девочки на телефоне) она похитила с его счета 10 000 рублей. Школьница оплатила заказанный ею товар.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд.