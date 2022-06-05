Курянин попал под уголовное дело из-за насилия по отношению к полицейскому

Силовики завели уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Житель Рыльска попал под уголовное дело из-за конфликта с полицейским. По версии следствия, вечером 20 мая подозреваемый находился неподалеку от переулка Кирпичный. Там он вел себя агрессивно, ругался, а в какой-то момент применил насилие в отношении полицейского.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.