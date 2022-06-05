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Происшествия5 июня 2022 7:41

В Курской области в городском водохранилище утонул 64-летний мужчина

Следователи начали проверку
Анна ГРЕБЕНКИНА
Курянам советуют быть осторожными на воде

Курянам советуют быть осторожными на воде

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Тело 64-летнего мужчины нашли в городском водохранилище Железногорска 4 июня. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по Курской области. Ведомство начало проверку по факту случившегося.

- В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР.

Чтобы избежать несчастных случаев, курян просят соблюдать необходимые меры предосторожности на воде.