В Курской области проходит подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду

15-25 марта проверят муниципальные образования, наиболее подверженные природным пожарам Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В ГУ МЧС России по Курской области для тушения лесных и ландшафтных пожаров в регионе создана группировка сил более 10 тысяч человек и двух тысяч единиц техники.

- Со сходом снежного покрова резко возрастает число загораний сухой растительности. Для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, наиболее подверженных риску природных пожаров и предотвращения лесных пожаров создана межведомственная комиссия, куда включены все заинтересованные министерства, ведомства, комитеты и службы, - рассказывают в МЧС по Курской области.

Члены межведомственной комиссии с 15 по 25 марта проверят восемь муниципальных образований, наиболее подверженных природным пожарам.