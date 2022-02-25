В Курске на улице Сумской завершен первый этап ремонта канализационного коллектора

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Во дворе дома № 27 на Сумской заменен участок трубопровода протяженностью около 36 м. Внутри существующей железобетонной трубы смонтирована новая полиэтиленовая труба диаметром 900 мм. Позже будут выполнены работы на заезде с улицы Сумской во двор дома.

Во время второго этапа ремонта будет произведена укладка еще 27 метров новой полиэтиленовой трубы внутри существующей железобетонной в районе второго провала.

Сейчас место проведения работ огорожено. Ремонт продолжится 6 марта, когда доставят необходимые материалы, которые уже заказали у производителя.