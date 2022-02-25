В Курске стартовали конкурсы профессионального мастерства для педагогов

Конкурсы будут проходить до 4 марта Фото: Архив "КП"

Всего представлено пять конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Замечательный вожатый».

В городской администрации сообщают, что помимо теоретических знаний все участники должны будут продемонстрировать свое педагогическое мастерство в ходе занятий с обучающимися, в том числе и при помощи современных образовательных технологий. Конкурсанты должны также продемонстрировать, что не утратили профессиональных компетенций во время дистанционного обучения.

Конкурсы будут проходить до 4 марта. Уже подано 73 заявки для участия. Конкурсные мероприятия пройдут с соблюдением всех мер эпидбезопасности.

Победители получат денежные поощрения от администрации города в размере 20 тысяч рублей; дипломанты II степени –15 тысяч рублей, дипломанты III степени – 10 тысяч рублей. Участники суперфинала получат денежное поощрение в размере пять тысяч рублей.