Курское «Динамо» добилось волевой победы над «Самарой»

Наташа Говард набрала 10 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Минувшим вечером в рамках женской баскетбольной премьер-лиги курское «Динамо» на своем паркете принимало «Самару». Хотя курянки уступили в первой четверти (16:17), уже во второй они исправили ситуацию (21:15), и не упускали нити игры из своих рук до самого конца встречи. Итог – 75:67 в пользу «Динамо».

Самыми результативными у хозяев стали - Ева Лизек (15 очков), Ксения Левченко (12) и Наташа Говард (10).

После 17-ти сыгранных матчей курские баскетболистки занимают второе место с 33-мя очками. Выше нас только екатеринбургский УГМК – 34 балла.

Теперь 27 февраля подопечные Василия Карасева сыграют дома с подмосковной «Спарта энд К» (восьмое место, 24 очка). Начало встречи в 16:00.