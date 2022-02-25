Курск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 февраля 2022 6:59

Курское «Динамо» добилось волевой победы над «Самарой»

Самой результативной стала Ева Лизек – 15 очков
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наташа Говард набрала 10 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Наташа Говард набрала 10 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Минувшим вечером в рамках женской баскетбольной премьер-лиги курское «Динамо» на своем паркете принимало «Самару». Хотя курянки уступили в первой четверти (16:17), уже во второй они исправили ситуацию (21:15), и не упускали нити игры из своих рук до самого конца встречи. Итог – 75:67 в пользу «Динамо».

Самыми результативными у хозяев стали - Ева Лизек (15 очков), Ксения Левченко (12) и Наташа Говард (10).

После 17-ти сыгранных матчей курские баскетболистки занимают второе место с 33-мя очками. Выше нас только екатеринбургский УГМК – 34 балла.

Теперь 27 февраля подопечные Василия Карасева сыграют дома с подмосковной «Спарта энд К» (восьмое место, 24 очка). Начало встречи в 16:00.