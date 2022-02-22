Курские «Русичи» умудрились растранжирить 17-очковый перевес в Майкопе

После 31-й игры «Русичи» занимают четвертое место в активе с 49-ю очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу курские «Русичи» умудрились проиграть в Майкопе местному «Динамо-МГТУ». Гости сделали более чем весомую заявку на победу, выиграв первую четверть со счетом 30:13. Не исключено, что столь ударный старт усыпил бдительность курян. Итоговый счет – 94:90 в пользу динамовцев.

Самыми результативными у хозяев оказались Семен Шашков (22 очка), Константин Глазырин (21) и Артем Кузьмин (19).

После 31-й игры «Русичи» занимают четвертое место в активе с 49-ю очками. В ТОП-5 также входят «Тамбов» (61), «Чебоксарские Ястребы» (54), магнитогорский «Металлург» (53) и ростовский «БАРС-РГЭУ» (49).

Теперь завтра, 23 февраля, куряне проведут в Майкопе повторный матч с «Динамо-МГТУ». Игра начнется в 19:00.