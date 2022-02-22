В Курской области чемпионы России по автокроссу провели урок дорожной грамотности для школьников

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Антон Соченко и Павел Корпачев вместе с сотрудниками ГИБДД организовали для учащихся курчатовской школы №5 необычный урок дорожной грамотности. На личном опыте автогонщики рассказали старшеклассникам о важности соблюдения правил безопасности дорожного движения и скоростного режима, о том, как справляться с заносами на дорогах.

Помимо этого, гонщики показали ребятам, как устроен гоночный автомобиль: его конструкцию, ремни безопасности, специальное кресло с поддерживающими элементами.

- Школьники с удовольствием воспользовались возможностью посидеть в кресле настоящего спортивного автомобиля. Подобные встречи помогают сформировать культуру безопасности дорожного движения как у пешеходов, так и у начинающих водителей, - рассказывают в ГИБДД Курской области.