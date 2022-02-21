Курская область примет более полутора тысяч человек из ДНР и ЛНР Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 21 февраля в Курск прибыл второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. На нем в регион прибыли еще 525 человек, в основном дети, сообщили в администрации региона.

Автобусы с беженцами под охраной ГИБДД разъехались по местам временного размещения.

Ранее КП сообщала, что 20 февраля в Курск прибыл поезд, который доставил беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. - На нем приехали около тысячи человек, из них – 200 детей-сирот. Их разместят в школе-интернате № 4 Курска, Клюквинской и Дмитриевской школах-интернатах, - сообщил источник. - Детей сопровождали и встречали курские медики.

В регионе в связи с прибытием беженцев введен режим ЧС.