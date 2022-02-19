Курянам покажут фолк-шоу «Жар-птица»

Концерт пройдет в "Свиридовском" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернаторский камерный оркестр и фольклорный ансамбль «Полдень» готовят премьеру – фолк-шоу «Жар-птица». Это уникальная концертная программа, которая сочетает в себе русскую этническую, симфоническую и рок-музыку.

12 музыкальных произведений расскажут об исконных русских народных традициях. В основе проекта оригинальные старинные народные тексты и мелодии. Авторы проекта: Анатолий Марковчин, Сергей Проскурин, Юрий Пастухов.

Концерт состоится 25 февраля в 19:00 в зале «Свиридовский». Купить билет можно по Пушкинской карте. Справки по телефону: 74-73-13.