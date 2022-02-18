Восемь курян вошли в экспертный совет Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи

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Конкурсный отбор проходил с 10 декабря 2021 года по 20 января 2022 года. Из 1363 отправленных заявок по результатам конкурсного отбора в состав экспертного совета вошли 640 человек. Восемь из них – представители Курской области: Ирина Мальцева, Галина Михайлова, Игорь Полищук, Лейла Марадзе, Мария Аверина, Юлия Кириченко, Татьяна Мальцева, Ольга Полищук.

Экспертный совет осуществляет оценку проектов, подаваемых на конкурс физическими лицами и образовательными организациями высшего образования.