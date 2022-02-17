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Происшествия17 февраля 2022 14:15

Под Курском сгорела пристройка к дому

К счастью, никто не пострадал
Ольга ДАНИЛОВА
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Огонь повредил кровлю пристройки

Огонь повредил кровлю пристройки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 13:06 17 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Постояновка Тимского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №43 Тимского района, ПЧ №40 Советского района, пожарные отдельного поста пожарной охраны «Петропавловка», сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь повредил кровлю пристройки к жилому дому на площади, закопчены стены и потолок.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.