Под Курском сгорела пристройка к дому

Огонь повредил кровлю пристройки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 13:06 17 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Постояновка Тимского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №43 Тимского района, ПЧ №40 Советского района, пожарные отдельного поста пожарной охраны «Петропавловка», сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь повредил кровлю пристройки к жилому дому на площади, закопчены стены и потолок.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.