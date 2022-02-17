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Общество17 февраля 2022 7:47

В Курске прошла диалоговая площадка «Патриоты сегодня. Кто они?»

Конференция состоялась в рамках реализации проекта международного сотрудничества «Россия-Беларусь»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

К разговору в формате онлайн, который прошел на базе Центра детского творчества, присоединились 34 участника из Курска и Рогачева: волонтеры отряда «От сердца к сердцу» центра детского творчества, кадеты школы № 43 имени Жукова, студенты и педагоги Рогачевского государственного педагогического колледжа, активисты клуба ЮНЕСКО «Рунь» .

В городской администрации рассказывают, что участники встречи говорили о важности воспитания патриотических чувств и ценностей, о подвигах в годы Великой Отечественной войны, обсудили разницу понятий «патриотизм» и «национализм», сделали вывод, что любовь к Родине должна быть не только на словах, она должна быть действенной.