В Курске прошла диалоговая площадка «Патриоты сегодня. Кто они?»

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

К разговору в формате онлайн, который прошел на базе Центра детского творчества, присоединились 34 участника из Курска и Рогачева: волонтеры отряда «От сердца к сердцу» центра детского творчества, кадеты школы № 43 имени Жукова, студенты и педагоги Рогачевского государственного педагогического колледжа, активисты клуба ЮНЕСКО «Рунь» .

В городской администрации рассказывают, что участники встречи говорили о важности воспитания патриотических чувств и ценностей, о подвигах в годы Великой Отечественной войны, обсудили разницу понятий «патриотизм» и «национализм», сделали вывод, что любовь к Родине должна быть не только на словах, она должна быть действенной.