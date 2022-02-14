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Деловой Курск14 февраля 2022 18:33

В Курске отремонтируют мост на проспекте Кулакова

Его покрытие находится в плохом состоянии, сказали чиновники
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Пока здесь сделали ямочный ремонт

Пока здесь сделали ямочный ремонт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске планируют капитальный ремонт мостов, соединяющих центр города и Сеймский округ. Как рассказали в областном комитете транспорта и автодорог, покрытие проезжей части моста через реку Сейм на проспекте Кулакова из-за перепадов температур пришло в неудовлетворительное состояние: на дорогах образовались ямы и выбоины.

В минувшие выходные специалисты обслуживающей организации выполнили ямочный ремонт покрытия на мостах. На этой неделе сотрудники ОКУ «Курскавтодор» проведут обследование искусственных сооружений для уточнения объемов работ и включения объекта в программу капремонта. Проектная документация уже готовится. Последний раз мосты капитально ремонтировали более десяти лет назад, сказали в обладминистрации.