В Курске отремонтируют мост на проспекте Кулакова

Пока здесь сделали ямочный ремонт Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске планируют капитальный ремонт мостов, соединяющих центр города и Сеймский округ. Как рассказали в областном комитете транспорта и автодорог, покрытие проезжей части моста через реку Сейм на проспекте Кулакова из-за перепадов температур пришло в неудовлетворительное состояние: на дорогах образовались ямы и выбоины.

В минувшие выходные специалисты обслуживающей организации выполнили ямочный ремонт покрытия на мостах. На этой неделе сотрудники ОКУ «Курскавтодор» проведут обследование искусственных сооружений для уточнения объемов работ и включения объекта в программу капремонта. Проектная документация уже готовится. Последний раз мосты капитально ремонтировали более десяти лет назад, сказали в обладминистрации.