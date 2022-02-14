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Общество14 февраля 2022 18:24

Парк птиц под Курском планируют снова открыть в апреле

200 пернатых передадут в дар муниципальному учреждению
Ольга ДАНИЛОВА
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Парк расположен в Курчатове

Парк расположен в Курчатове

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Парк птиц в Курчатове, созданный местным жителем, будет сохранен, пообещали в администрации региона.

- В нем содержится более 200 пернатых. В связи с наступившим периодом размножения птиц парк временно закрыт для посетителей. Открыть его планируют в апреле, завершив к этому времени оформление лицензии. Для этого необходимо выполнить ряд требований, в том числе создать ветеринарный пункт и взять на работу ветеринара, оборудовать в соответствии с правилами вольеры и системы водоснабжения и водоотведения, оформить передачу птиц от физического лица в дар муниципальному учреждению, - сказали в Доме Советов.

Подготовить документацию для получения лицензии помогут специалисты регионального комитета природных ресурсов, управлений ветеринарии Курской области и Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Завершить все мероприятия и направить комплект документов для получения лицензии планируется срок до 1 апреля 2022 года. Выдача лицензии осуществляется в течение 15 дней.