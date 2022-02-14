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Происшествия14 февраля 2022 15:14

Курянину дали девять с половиной лет колонии за убийство женщины

Изверг во время расправы был пьян и под наркотиками
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла в Горшеченском районе

Трагедия произошла в Горшеченском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суд вынес приговор 41-летнему курянину. Он признан виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

- В ночь с 19 на 20 августа 2021 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения был в подсобке здания, расположенного в деревне Рындино Горшеченского района. Там во время ссоры он избил знакомую 44-летнюю женщину по голове, - рассказали в СК.

Изверг избивал женщину тем, что попало под руку - электрическим чайником, металлическим карнизом, бутылкой и черенком от лопаты.

А когда убедился, что она не подает признаков жизни, ушел. Женщина умерла.

Также следователи выяснили, что в августе 2021 года он купил "траву" и хранил ее, пока каннабис не изъяла полиция.

Суд дал курянину девять с половиной лет колонии строгого режима.