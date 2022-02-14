Курянам грозит статья за фиктивную прописку иностранцев

За фиктивную прописку может грозить до трех лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В УМВД России по Курску проводятся проверки по нескольким выявленным фактам фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщили в полиции.

- Куряне регистрировали у себя дома жителей соседних государств, заведомо зная, что они не будут проживать по месту регистрации. Так, 36-летний мужчина прописал одного человека, а двадцатипятилетняя девушка сразу троих уроженцев одной из южных республик, - рассказали в УМВД региона.

Статья 322.3 УК РФ может предусматривать за фиктивную регистрацию иностранцев наказание от полумиллионного штрафа до трех лет лишения свободы, пояснили в полиции.