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Происшествия14 февраля 2022 14:20

Курянам грозит статья за фиктивную прописку иностранцев

УМВД проводит рейды
Ольга ДАНИЛОВА
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За фиктивную прописку может грозить до трех лет колонии

За фиктивную прописку может грозить до трех лет колонии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В УМВД России по Курску проводятся проверки по нескольким выявленным фактам фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщили в полиции.

- Куряне регистрировали у себя дома жителей соседних государств, заведомо зная, что они не будут проживать по месту регистрации. Так, 36-летний мужчина прописал одного человека, а двадцатипятилетняя девушка сразу троих уроженцев одной из южных республик, - рассказали в УМВД региона.

Статья 322.3 УК РФ может предусматривать за фиктивную регистрацию иностранцев наказание от полумиллионного штрафа до трех лет лишения свободы, пояснили в полиции.