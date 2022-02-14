Курянин лишился денег, покупая запчасти на раритетное авто

Мужчина перевел более 50 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужчина занимался восстановлением ГАЗ М20 «Победа» и нуждался в оригинальных деталях. В Курске раритетный товар было не найти, поэтому энтузиаст стал рассматривать предложения из других городов. В одном из объявлений на популярном сайте курянин нашел нужные запчасти по привлекательной цене. Продавец пообещал отправить заказ почтой, но прежде потребовал произвести произвести предоплату. Более 50 тысяч рублей автолюбитель отправил переводом и стал ждать посылку. Но в оговоренные сроки товар не пришел, торговец перестал отвечать на сообщения и удалил свое объявление.

Пытаясь разобраться в ситуации, курянин обратился в полицию. Все произошедшее квалифицировано как мошенничество. Как и во многих похожих случаях, преступники использовали фото товара в идеальном состоянии из открытых источников, чтобы привлечь потенциальных покупателей и обмануть их.