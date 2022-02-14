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Экономика14 февраля 2022 13:58

Куряне задолжали банкам по ипотеке почти 60 миллиардов рублей

Средний кредит на жилье в регионе составляет 2, 5 миллиона рублей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Куряне стали занимать большие суммы из-за подорожания жилья

Куряне стали занимать большие суммы из-за подорожания жилья

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В сравнении с 2020 годом количество выданных ипотечных кредитов практически не изменилось. Однако их объем в 2021 году в регионе достиг 29 млрд рублей, что на 22,9% больше, чем в 2020 году.

- Рост спроса на ипотечные кредиты со стороны жителей области обусловлен в том числе реализацией государственной программы льготного кредитования. Кроме того, доступность ипотеки поддерживают маркетинговые программы банков и застройщиков, – отметил управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.

В 2021 году заметно увеличился объем предоставленных кредитов на одного заемщика: средняя сумма ипотечного жилищного кредита составила 2,5 млн рублей, в 2020 году – 2 млн рублей.

Общая задолженность курян перед банками по ипотечным кредитам к началу января этого года - 59,9 млрд рублей. За год доля просроченной задолженности по ипотеке жителей региона сократилась с 0,5% до 0,4% от общей суммы долга.