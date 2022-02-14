Курские волейболистки поборются за "серебро"

Курянки завершат сезон с медалями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский "ЮЗГУ-Атом" завершил регулярный чемпионат на третьем место и обеспечил себе минимум бронзовые медали по итогам чемпионата. В десятом туре, который прошел в Тюмени, нкурянки провели по два матча с волейбольными клубами "Омь" и "Тюмень" и в каждом из них были сильнее своих соперников.

10 февраля

"Омь" (Омск) - "ЮЗГУ-Атом" - 1:3 (21:25, 23:25, 25:23, 20:25)

11 февраля

"ЮЗГУ-Атом" - "Тюмень" (Тюменская область) - 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

12 февраля

"ЮЗГУ-Атом" - "Омь"(Омск) - 3:1 (25:13, 25:10, 22:25, 25:11)

13 февраля

"Тюмень" - "ЮЗГУ-Атом" - 0:3 (23:25, 20:25, 16:25)

Теперь впереди у курянок два финальных тура, в который вышли команды, занявшие с первого по четвертое места: череповецкая "Северянка", "Уралочка-2-УрГЭУ" из Свердловской области, "ЮЗГУ-Атом" и череповецкая "Смена". Их ждут по две игры друг с другом. Туры пройдут в Екатеринбурге 11-13 марта и Череповце 1-3 апреля.

Турнирный расклад в Высшей лиге "А" таков, что курянки точно завершат сезон с медалями. Вопрос с какими: бронзовыми или серебряными. У курских девушек есть шесть игр, чтобы побороться с "Уралочкой-2-УрГЭУ" за второе место. Пока "ЮЗГУ-Атому" не хватает до "серебра" одной победы.