Все курские поликлиники подключили к номеру "122"

В регионе также работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вызвать врача на дом, позвонив на единый номер 122, теперь могут все жители Курской области. Оставить заявку можно ежедневно, включая выходные, с 8:00 до 13:00.

- С 12 февраля контакт-центр «122» принимает звонки и в выходные дни. За субботу и воскресенье поступило около 500 обращений с просьбами вызвать врача. Такая нагрузка ранее приходилась на первые дни недели. Принимая звонки ежедневно, мы смогли обработать большее количество обращений, снизить нагрузку и на операторов центра, и на регистратуры поликлиник. Информация об оформленных вызовах через службу «122» направлена в поликлиники, – рассказал председатель областного комитета цифрового развития и связи Александр Зотов.

За прошедшую неделю почти вдвое увеличено количество операторов контакт-центра. 14 февраля в смену выходит до 40 человек. Усовершенствованы технические возможности службы: сейчас на линии могут одновременно находиться 83 оператора. Проходят обучение 60 волонтеров. Организована функция обратного дозвона, она позволила исключить возможность неполучения услуги при обращении в службу «122».