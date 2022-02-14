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Общество14 февраля 2022 11:40

Все курские поликлиники подключили к номеру "122"

Почти вдвое увеличено количество операторов контакт-центра
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе также работают пункты вакцинации

В регионе также работают пункты вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вызвать врача на дом, позвонив на единый номер 122, теперь могут все жители Курской области. Оставить заявку можно ежедневно, включая выходные, с 8:00 до 13:00.

- С 12 февраля контакт-центр «122» принимает звонки и в выходные дни. За субботу и воскресенье поступило около 500 обращений с просьбами вызвать врача. Такая нагрузка ранее приходилась на первые дни недели. Принимая звонки ежедневно, мы смогли обработать большее количество обращений, снизить нагрузку и на операторов центра, и на регистратуры поликлиник. Информация об оформленных вызовах через службу «122» направлена в поликлиники, – рассказал председатель областного комитета цифрового развития и связи Александр Зотов.

За прошедшую неделю почти вдвое увеличено количество операторов контакт-центра. 14 февраля в смену выходит до 40 человек. Усовершенствованы технические возможности службы: сейчас на линии могут одновременно находиться 83 оператора. Проходят обучение 60 волонтеров. Организована функция обратного дозвона, она позволила исключить возможность неполучения услуги при обращении в службу «122».