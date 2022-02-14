В Курской области спасатели продолжают патрулировать водоемы

Сейчас из-за повышенной температуры выходить на лед небезопасно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В это раз следили за обстановкой на реках Тускарь и Сейм, а также на водохранилище в поселке Щетинка.

В ходе рейда спасатели проверили у рыбаков наличие средств самоспасения, предупредили об опасности употребления алкоголя и рассказали им об основных правилах оказания помощи в случае провала под лед. Любителям зимней рыбалки раздали обучающие памятки и привели примеры печальной статистики.

- На данный момент толщина льда составляет 18-24 см. Однако выходить на него может быть небезопасно. Из-за повышения температуры лед начинает напитываться водой, становится рыхлым и неоднородным, на водоемах образуются промоины большой площади, - отметили в ГУ МЧС России по Курской области.