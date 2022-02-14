Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 10:03

В Курске на улице Луначарского обустроят зеленую зону

С таким предложением выступил глава города Игорь Куцак
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Планируют сделать так, чтобы территория подходила для прогулок

Планируют сделать так, чтобы территория подходила для прогулок

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

14 февраля на оперативном совещании мэр Курска Игорь Куцак предложил привести территорию на улице Луначарского в порядок.

- Уже сейчас можно очистить склон от сорняков и мусора, вместе с Центром компетенций сделать свободную зеленую зону с минимумом объектов на нем, чтобы этот пустырь не уродовал город, а площадка была в визуально приятном состоянии и подходила для прогулок, - заявил глава горда.

Это предложение поддержал и губернатор Курской области Роман Старовойт.