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Общество14 февраля 2022 9:42

В Курской области проверили противопожарное состояние отопительных приборов

Рейд провели в домах граждан «группы риска»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Противопожарная служба КО

фото - Противопожарная служба КО

Фото: материалы пресс-служб

11 февраля в Шумаковском сельсовете прошел совместный рейд по проверке противопожарного состояния отопительных приборов, в том числе и печей на твердом топливе.

В ходе рейда были осмотрены дома граждан «группы риска», в том числе и многодетные семьи, имеющие печное и газовое отопление, в трех населенных пунктах Шумаковского сельсовета – деревня Большое Шумаково, деревня Малая Шумаковка, село Введенское.

Курянам провели противопожарный инструктаж по правилам эксплуатации печного и газового отопления, разъяснили требования пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов и действия в случае возникновения пожара. Им также вручились тематические памятки.