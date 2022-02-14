В Курской области проверили противопожарное состояние отопительных приборов

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11 февраля в Шумаковском сельсовете прошел совместный рейд по проверке противопожарного состояния отопительных приборов, в том числе и печей на твердом топливе.

В ходе рейда были осмотрены дома граждан «группы риска», в том числе и многодетные семьи, имеющие печное и газовое отопление, в трех населенных пунктах Шумаковского сельсовета – деревня Большое Шумаково, деревня Малая Шумаковка, село Введенское.

Курянам провели противопожарный инструктаж по правилам эксплуатации печного и газового отопления, разъяснили требования пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов и действия в случае возникновения пожара. Им также вручились тематические памятки.