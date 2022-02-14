Курские школы с 21 февраля перейдут на очное обучение

Сейчас на дистанте находятся все классы, кроме 9 и 11 Фото: Архив "КП"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 21 февраля ученики курских школ вернутся к учебе в очном режиме.

- Мы посоветовались с коллегами и приняли решение с понедельника, 21 февраля, вернуть школы к очному обучению, — сказал глава региона.

На этой недели состоится заседание оперштаба, где примут официальное решение по этому вопросу. Также на заседании примут решение касаемо вузов.

Напомним, из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом в регионе с 7 февраля курские школы перешли на «дистанционку». На таком формате обучения находятся все классы, кроме 9 и 11.