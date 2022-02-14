За три дня в Курской области задержали 30 пьяных водителей

Восемь курян отказались от прохождения медицинского освидетельствования Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Госавтоинспекция Курской области информирует, что в период с 11 февраля по 13 февраля в регионе за нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления автомобилем 20 водителей, еще восемь – отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Двое курян задержаны за повторное вождение автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции просят всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.