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Общество14 февраля 2022 7:52

За три дня в Курской области задержали 30 пьяных водителей

Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия по сплошной проверке автомобилистов на трезвость
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Восемь курян отказались от прохождения медицинского освидетельствования

Восемь курян отказались от прохождения медицинского освидетельствования

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Госавтоинспекция Курской области информирует, что в период с 11 февраля по 13 февраля в регионе за нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления автомобилем 20 водителей, еще восемь – отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Двое курян задержаны за повторное вождение автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции просят всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.