За сутки коронавирусом заразились 605 курян

Количество подтвержденных случаев ковид за сутки уменьшается Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 14 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 605 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 422, Курский – 80, Железногорск – 72, Золотухинский – 23, Глушковский – 15, Большесолдатский, Поныровский, Суджанский – по 14, Льгов, Рыльск – по 12, Беловский – 10, Конышевский – 8, Пристенский, Рыльский – по 7, Медвенский – 6, Кореневский – 5, Дмитриев, Льговский, Суджа, Железногорский – по 4, Фатеж – 3, Обоянь, Обоянский, Октябрьский, Фатежский – по 2, Тимский, Черемисиновский – по одному. Всего зарегистрировано 97 135 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1640 человек, на ИВЛ – 63 (6 – инвазивная, 57 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2233 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 698 385 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 673 618.