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Общество14 февраля 2022 6:24

Под Курском ликвидировали «пожар» в детской спортивной школе

В Медвенском районе прошли очередные учения
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Противопожарная служба КО

фото - Противопожарная служба КО

Фото: материалы пресс-служб

9-12 февраля ПЧ Медвенского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области провела ночные пожарно-тактические занятия на территории «Детско-Юношеской Спортивной Школы Медвенского района».

В ходе учения «пожар» возник в одном из помещений. Дежурный караул и администрация объекта должны были не дать распространиться огню и ликвидировать его.

Под командованием руководителя тушения пожара было произведено боевое развертывание, проведена разведка.

Занятия прошли на должном уровне. Цели и задачи были достигнуты и решены.