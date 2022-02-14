Под Курском ликвидировали «пожар» в детской спортивной школе

фото - Противопожарная служба КО Фото: материалы пресс-служб

9-12 февраля ПЧ Медвенского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области провела ночные пожарно-тактические занятия на территории «Детско-Юношеской Спортивной Школы Медвенского района».

В ходе учения «пожар» возник в одном из помещений. Дежурный караул и администрация объекта должны были не дать распространиться огню и ликвидировать его.

Под командованием руководителя тушения пожара было произведено боевое развертывание, проведена разведка.

Занятия прошли на должном уровне. Цели и задачи были достигнуты и решены.