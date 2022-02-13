Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 15:52

Задержали курянина, который устроил кровавую разборку на Менделеева

С ножом он набросился на мужчину
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 46-летнего курянина по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 29 января пьяный мужчина в квартире на улице Менделеева Курска ударил ножом в голову знакомому.

После этого он повалил его на пол на спину, сел сверху на него и ударил ножом в грудь. Решив,что знакомый умер, он спокойно ушел.

Но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Сейчас подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.