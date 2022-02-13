Задержали курянина, который устроил кровавую разборку на Менделеева

Подозреваемого задержали Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 46-летнего курянина по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 29 января пьяный мужчина в квартире на улице Менделеева Курска ударил ножом в голову знакомому.

После этого он повалил его на пол на спину, сел сверху на него и ударил ножом в грудь. Решив,что знакомый умер, он спокойно ушел.

Но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Сейчас подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.