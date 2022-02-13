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Происшествия13 февраля 2022 15:45

Курянин унес из магазина одежды на десять тысяч рублей

Подозреваемого вычислили по видеокамерам
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в одном из торговых центров

ЧП произошло в одном из торговых центров

Фото: Светлана ВОЛКОВА

После проведения инвентаризации в полицию обратились представители магазина одежды, расположенного в центре Курска. Работники торговли не досчитались товара на сумму более 10 тысяч рублей. По факту произошедшего сразу возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, установленных в торговом зале и выяснили, кто может быть причастен к краже.

Мужчина, который срывал магнитные метки и прятал вещи под своей одеждой, сразу показался знакомым оперативникам. Сверившись с базой данных, полицейские убедились, что подозреваемый прежде был неоднократно судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков. 24-летнего молодого человека задержали по горячим следам. При обыске в квартире парня похищенной одежды не нашли, он признался, что все продал незнакомым людям на улице. Параллельно с расследованием кражи оперативники начали поиск людей, которые купили чужое имущество. За это преступление также предусмотрена уголовная ответственность.

Суда и наказания подозреваемый будет ожидать под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет колонии, сказали в УМВД региона.