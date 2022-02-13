В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1589 курян

В регионе действуют ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1589 человек, на ИВЛ – 66 (пять – инвазивная, 61 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 13 февраля в Курской области всего зарегистрировано 96 530 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 750. Для сравнения 12 февраля было зафиксировано в регионе 815 новых случаев ковид.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2229 человек.

В том числе за последние сутки - мужчина 57 лет и женщины 61 года и 77 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.