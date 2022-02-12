В Курске продолжается прием документов на соискание премии «Семья года»

Награждение пройдет 15 мая на мероприятии, посвященном Международному Дню семьи
Фото: архив "КП"
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Курска продолжает прием документов на соискание премии Главы города Курска «Семья года». Выдвинуть кандидатов на получение премии могут организации и предприятия различных форм собственности.
В 2022 году представлены следующие номинации:
«Молодая семья»;
«7Я» (многодетная семья);
«Я горжусь своей семьей!»;
«Счастливый дом».
Для номинации «Счастливый дом» выдвинуть кандидатов могут органы ЗАГС, сами юбиляры или их родственники.
Соискателями на получение премии являются семьи Курска, представившие ходатайство от учреждения, материалы и документы в отдел семейной политики управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска до 15 марта 2022 года.
Награждение пройдет 15 мая на мероприятии, посвященном Международному Дню семьи.
Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Администрации Курска в разделе «Социальная сфера»/«Семейная политика».