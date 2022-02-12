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Общество12 февраля 2022 12:26

В Курске продолжается прием документов на соискание премии «Семья года»

В этом году предусмотрены четыре номинации
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Награждение пройдет 15 мая на мероприятии, посвященном Международному Дню семьи

Награждение пройдет 15 мая на мероприятии, посвященном Международному Дню семьи

Фото: архив "КП"

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Курска продолжает прием документов на соискание премии Главы города Курска «Семья года». Выдвинуть кандидатов на получение премии могут организации и предприятия различных форм собственности.

В 2022 году представлены следующие номинации:

«Молодая семья»;

«7Я» (многодетная семья);

«Я горжусь своей семьей!»;

«Счастливый дом».

Для номинации «Счастливый дом» выдвинуть кандидатов могут органы ЗАГС, сами юбиляры или их родственники.

Соискателями на получение премии являются семьи Курска, представившие ходатайство от учреждения, материалы и документы в отдел семейной политики управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска до 15 марта 2022 года.

Награждение пройдет 15 мая на мероприятии, посвященном Международному Дню семьи.

Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Администрации Курска в разделе «Социальная сфера»/«Семейная политика».