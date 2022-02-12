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Общество12 февраля 2022 11:57

Педагог из Курска – лауреат Всероссийского конкурса

Курянка представила медиафорум «Префикс +10»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

Организаторами Всероссийского конкурса «Медиапедагог года 2021» выступила Ассоциация специалистов медиаобразования.

Наш регион на конкурсе представляла педагог курского Центра детского творчества Светлана Белоусова. Она презентовала проект «Международный образовательный медиафорум «Префикс+10», объединяющий начинающих журналистов и профессионалов, теоретиков и практикующих журналистов

Представленные проекты оценивались по десяти критериям: методическое мастерство и медиатворчество; проектная культура; результативность и эффективность; творческий подход; аргументированность; понимание проблем и трендов образования; конкретность; личная позиция автора; рефлективность; общая грамотность, коммуникативная и медиакультура.