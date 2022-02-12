За сутки в Курской области от коронавируса скончались четыре человека

Режим повышенной готовности по ковид Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По оперативным данным оперштаба на 12 февраля в регионе от коронавируса скончались 2226 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 58, 83 года; женщины – 65, 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 697 541 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 672 954.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1510 человек, на ИВЛ – 61 (7 – инвазивная, 54 – неинвазивная).