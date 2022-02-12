В Курской области впервые за долгое время выявили меньше зараженных коронавирусом, чем за предыдущие сутки

В регионе сохраняется сложная ситуация по коронавирусу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 12 февраля, в Курской области заразились коронавиурсом еще 815 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области: Курск – 520, Железногорск – 73, Льгов – 24, Золотухинский – 17, Курчатовский – 14, Тимский – 13, Конышевский – 12, Большесолдатский, Поныровский – по 11, Солнцевский – 10, Обоянский, Октябрьский – по 9, Рыльск, Фатеж, Щигры – по 8, Курский, Льговский, Суджанский – по 7, Щигровский – 6, Беловский, Медвенский, Железногорский р-н – по 5, Горшеченский, Дмитриевский, Пристенский – по 4, Мантуровский – 3, Глушковский, Касторенский, Хомутовский – по 2, Обоянь, Рыльский, Советский, Суджа, Черемисиновский – по одному. Всего зарегистрировано 95780 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1510 человек, на ИВЛ – 61 (7 – инвазивная, 54 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2226 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 697 541 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 672 954.