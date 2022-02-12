В Курской области горела квартира

фото - Противопожарная служба КО Фото: материалы пресс-служб

12 февраля в 03:56 на ПСЧ Рыльского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области поступило сообщение о возгорании в одной из квартир одноэтажного многоквартирного жилого дома.

К месту пожара были направлены четыре автоцистерны во главе с начальником пожарной части Рыльского района.

Установлено горение в квартире по всей площади – 21 м2.

Сообщается, что людей эвакуировали еще до прибытия спасателей.

Пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать пламя. Они не допустили распространение огня на соседние квартиры. Пострадавших нет.

Последствия и причины пожара выясняются.