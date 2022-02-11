Курский пожарный собрал снегоуборочный трактор из запчастей для "легковушки"

Сергей может собрать все буквально с нуля! Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Водитель-пожарный Сергей Бакумцев создал уникальный трактор для очистки территории части от снега.

Как рассказали в управлении МЧС по Курской области, Сергей Николаевич в пожарной части № 2 Курска служит с 2004 года. А в свободное время занимается тем, что собирает технику.

- Увлекаться этим я начал еще с детских лет, - вспоминает пожарный, - сначала собирал часы, потом увлекся тяжелой техникой, а именно – тракторами.

Сергей Николаевич может собрать все буквально с нуля. На его счету – не один десяток изобретений.

Три года назад пожарный соорудил трактор, который расчищает снег. Мотор мощностью в девять лошадиных сил прекрасно справляется со своей задачей. Буквально за 20 минут удается убрать весь снег. Руль, коробка передач, сцепление, водительское кресло – вся "начинка" из легковых автомобилей.