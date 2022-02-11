Куряне смогут вызвать врача на дом и в выходные дни

В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский контакт-центр службы «122» начинает принимать звонки по вызову врача на дом и в выходные дни. Теперь вызвать участкового врача по единому номеру 122 можно ежедневно с 8:00 до 13:00.

- Пик нагрузки на контакт-центр приходится на утро понедельника. Чтобы быстрее помочь тем, кто почувствовал недомогание в выходные дни, и одновременно снизить нагрузку на операторов в начале рабочей недели, мы совместно с региональным комитетом здравоохранения организовали возможность подачи в субботу и воскресенье заявок для вызова врача на дом.

Медицинский работник поликлиники в понедельник свяжется с пациентом и обработает все поступившие заявки. При необходимости получения медицинской помощи можно непосредственно обращаться в поликлинику в субботу и воскресенье, – рассказал председатель комитета цифрового развития и связи Александр Зотов/