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Экономика11 февраля 2022 11:47

Куряне могут принять участие онлайн-занятиях по финансовой грамотности

Весенняя сессия продлится до 22 апреля
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Возможны как групповые, так и индивидуальные занятия

Возможны как групповые, так и индивидуальные занятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стартовала весенняя сессия проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения».

Весенняя сессия продлится до 22 апреля.

Формат онлайн-занятий позволяет подключаться участникам группами, например на базе центров социального обслуживания населения или иных заинтересованных организаций, а также индивидуально из дома. Для этого необходим доступ в интернет, компьютер или ноутбук, а также при групповом просмотре - устройства для вывода звука и изображения (проектор, интерактивная доска).

Продолжительность каждого занятия – 45 минут. Эфиры проходят по будням с 5:00 до 15:00. Участники могут выбрать удобные дату и время.

Расписание весенней сессии, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические материалы размещены на сайте https://pensionfg.ru.