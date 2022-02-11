В Курске в 2022 году поймали и стерилизовали 306 бродячих собак

Сейчас в городе отловом собак занимаются три организации Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщают, что в Курске с приближением весны усилили работу по отлову бродячих собак. Сейчас в городе этим занимаются три организации.

На данный момент увеличилось и количества заявок на отлов бездомных животных. Так, с начала 2022 года поступило 283 обращения, по которым поймано и стерилизовано 306 собак. Выпущено обратно 50 животных.

Согласно требованиям законодательства отловленных собак осматривают, вакцинируют, стерилизуют и возвращают на прежнее место, но агрессивных и опасных животных оставляют в приютах.

Куряне могут сообщить о безнадзорных животных по телефону 74-02-46. В нерабочее время и выходные дни можно позвонить по номеру 51-92-80.