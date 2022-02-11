В Курске прошел очередной рейд по местам несанкционированной торговли

Под проверку попали торговые точки в Сеймском округе Фото: Архив "КП"

Представители администрации, сотрудники полиции, специалисты комитета экономического развития администрации города посетили несколько точек торговли в Сеймском округе - на КЗТЗ, площади Рокоссовского и микрорайоне Волокно.

По итогам проверки было составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

Все протоколы переданы в административную комиссию округа Курска для принятия законного решения в отношении нарушителей.