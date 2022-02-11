Для адаптации к прогнозируемым условиям разработали перечень специальных мероприятий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным Института глобального климата и экологии, в Курской области отмечается значительный рост числа опасных метеорологических явлений, а также увеличение сезонного числа дней с повышенной температурой и засуха.

Чтобы минимизировать негативные последствия изменения климата, был разработан специальный перечень адаптационных мероприятий. Например, реабилитация водных объектов и подбор сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, невосприимчивых к жаре. Всего таких наиболее значимых мероприятий – пять.

Региональный план адаптации к изменениям климата был представлен в декабре 2021 года на заседании Экспертного совета при Комитете Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Было отмечено, что такой план разработан только в Курской области и Москве.

На сегодняшний день Курская область – единственный субъект РФ, утвердивший региональный план адаптации к изменениям климата.